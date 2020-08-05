Cписок областей которым запрещено ослаблять карантин обновил Минздрав

Карантин в Украине не готовы ослабить девять областей. В этих регионах превышены показатели Министерства здравоохранения.

Соответствующие данные обнародовали в Минздраве.

По сравнению с прошлым днем, улучшение эпидемической ситуации позволило Закарпатской и Хмельницкой областям смягчить карантинные ограничения. В то же время, в список попала Николаевская область, динамика выявления заболевших коронавирусом там превышена в 4 раза.

По состоянию на 7 августа карантин не готовы смягчать: