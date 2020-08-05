Cписок областей которым запрещено ослаблять карантин обновил Минздрав

Карантин в Украине не готовы ослабить девять областей. В этих регионах превышены показатели Министерства здравоохранения.
Соответствующие данные обнародовали в Минздраве.
По сравнению с прошлым днем, улучшение эпидемической ситуации позволило Закарпатской и Хмельницкой областям смягчить карантинные ограничения. В то же время, в список попала Николаевская область, динамика выявления заболевших коронавирусом там превышена в 4 раза.
По состоянию на 7 августа карантин не готовы смягчать:
- Волынская область (выявление 15,84% при норме меньше 11);
- Житомирская область (выявление 13,06%);
- Ивано-Франковская область (выявление 18,78% и динамика 24,81% при норме меньше 10);
- Николаевская область (динамика 41,80%)
- Одесская область (динамика 33,14%);
- Ровенская область (выявление 15,56%);
- Харьковская область (выявление 16,15% и динамика 36,71%);
- Черновицкая область (загруженность коек 55,88% при норме меньше 50%, выявление 19,28% и динамика 48,43%);
- Черниговская область (выявление 11,32%).