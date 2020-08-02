Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 08.08 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 8 августа 2020 - 79 750 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 1489 новых случаев за сутки - это новый рекорд!
Умерло 1879 человек (+27 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 43655 (+600).
До сих пор болеют: 34216.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 10 726 человек инфицированы за все время (+154 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Киев - 9378 (+200).
3. Ровенская область - 6747 (+109).
4. Черновицкая область - 6565 (+88).
5. Закарпатская область - 5697 (+82).
6. Ивано-Франковская область - 5552 (+126).
7. Харьковская область - 4661 (+134).
8. Волынская область - 4226 (+64).
9. Киевская область - 4128 (+70).
10. Одесская область - 4069 (+165).
11. Тернопольская область - 3257 (+45).
12. Винницкая область - 2955 (+23).
13. Житомирская область - 2101 (+37).
14. Днепропетровская область - 1525 (+17).
15. Хмельницкая область - 1323 (+37).
16. Черкасская область - 996 (+21).
17. Черниговская область - 991 (+26).
18. Донецкая область - 965 (20).
19. Запорожская область - 919 (24).
20. Кировоградская область - 718 (4).
21. Николаевская область - 696 (+14).
22. Сумская область - 653 (+17).
23. Полтавская область - 491 (2).
24. Херсонская область - 259 (4).
25. Луганская область - 152 (6).