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События Сегодня, 09:4164
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 08.08 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 8 августа 2020 - 79 750 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 1489 новых случаев за сутки - это новый рекорд!

Умерло 1879 человек (+27 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 43655 (+600).

До сих пор болеют: 34216.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 10 726 человек инфицированы за все время (+154 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Киев - 9378 (+200).

3. Ровенская область - 6747 (+109).

4. Черновицкая область - 6565 (+88).

5. Закарпатская область - 5697 (+82).

6. Ивано-Франковская область - 5552 (+126).

7. Харьковская область - 4661 (+134).

8. Волынская область - 4226 (+64).

9. Киевская область - 4128 (+70).

10. Одесская область - 4069 (+165).

11. Тернопольская область - 3257 (+45).

12. Винницкая область - 2955 (+23).

13. Житомирская область - 2101 (+37).

14. Днепропетровская область - 1525 (+17).

15. Хмельницкая область - 1323 (+37).

16. Черкасская область - 996 (+21).

17. Черниговская область - 991 (+26).

18. Донецкая область - 965 (20).

19. Запорожская область - 919 (24).

20. Кировоградская область - 718 (4).

21. Николаевская область - 696 (+14).

22. Сумская область - 653 (+17).

23. Полтавская область - 491 (2).

24. Херсонская область - 259 (4).

25. Луганская область - 152 (6).

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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