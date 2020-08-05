Лидеры США, Франции и Ливана проведут видеоконференцию по поводу взрыва в Бейруте

В воскресенье, 9 августа, состоится видеоконференция лидеров США, Франции, Ливана и других стран относительно взрыва в Бейруте.

Сейчас в Ливан уже направили американскую гуманитарную помощь.

Об этом сообщил президент Дональд Трамп на свой странице в Twitter.

“Мы проведем онлайн-конференцию в воскресенье с президентом (Франции Эммануэллем, - ред.) Макроном, руководством Ливана, а также лидерами других стран мира. Все хотят помочь!”, - заявил он.

Также Трамп сообщил, что из США в Ливан уже направили три самолета с гуманитарной помощью и специалистами.

Президент Франции, посетив пострадавшие от взрыва районы Бейрута, заявил о желании организовать международную конференцию под эгидой ООН с целью мобилизовать финансовые ресурсы для оказания помощи Ливану.