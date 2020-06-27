Регионы Украины где чаще всего нарушают карантин назвали в полиции

В Украине с начала карантина уже составили больше 20 000 протоколов за его нарушения.

Больше всего - в Днепропетровской области, Киеве, а также в Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Всего с начала введения карантина полицейские составили 21 628 административных протоколов, связанных с нарушением карантинных мер. Это связано с большим количеством фактов систематического нарушения субъектами хозяйствования и руководителями коммунальных предприятий.

В пресс-службе напомнили, что если лицо впервые нарушает карантин и сразу же устраняет недостатки, то с ним только проводят профилактическую беседу, а админпротокол не составляется.