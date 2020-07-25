Китай хочет помешать переизбранию Трампа - контрразведка США

Начальник американской контрразведки Уильям Эванина заявил, что предстоящие президентские выборы в США находятся под угрозой из-за Китая, который хочет помешать переизбранию нынешнего президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале Spiegel.

"По нашей оценке, Китай не хочет, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, был переизбран", — сказал он.

По словам Эванина, Китай будет пытаться "сформировать политическую среду в Соединенных Штатах, оказывать давление на политических деятелей", которые, по его мнению, "противоречат интересам Китая".

Также он высказался и о действиях России, которая, по его информации, попытается очернить представителя от демократов Джо Байдена. В связи с этим в сторону политика публично высказывается критика со стороны Москвы.

"Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции - в том числе путем огласки утечек телефонных звонков - чтобы нанести ущерб кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем люди также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", — рассказал он.