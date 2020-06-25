Личные данные 7 000 украинских военных слили в Telegram

В Telegram обнаружили бота с персональными данными семи тысяч украинских военнослужащих.

Он распространял их по сети.

Об этом сообщает Офис омбудсмена.

В июле сотрудники Департамента защиты персональных данных секретариата омбудсмена во время мониторинга обнаружили указанный чат-бот в Telegram.

Через него распространялся табличный файл с персональными данными военнослужащих (ФИО, номерами воинских частей, утверждаемыми датами отпусков). В общем список содержит данные о 6907 военнослужащих.

В Офисе омбудсмена подчеркнули, что незаконное распространение персональных данных военнослужащих может нанести существенный вред обороноспособности государства.

Секретариат уполномоченного направил письма в адрес Службы безопасности Украины и Национальной полиции с целью принятия соответствующими органами мер реагирования в пределах их компетенции.

В полиции уже начали уголовное производство по ч.1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (Нарушение неприкосновенности частной жизни).