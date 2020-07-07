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События Сегодня, 15:1136
О полной готовности вступления в НАТО заявили в Грузии

Грузия полностью готова вступить в НАТО.

По словам премьер-министра Георгия Гахарии, Грузия обязательно доведет процесс вступления в НАТО до конца.

Об этом сообщает Interfax.

Гахария отметил, что для Грузии остаются стратегическими направления партнерства с НАТО, США и Евросоюзом.

"Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это - процесс, и мы обязательно доведем его до конца", - сказал грузинский премьер.

По его словам, евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии являются обязательным условиям восстановления территориальной целостности страны.

В свою очередь США выразили поддержку правительству Грузии по случаю 12-й годовщины российско-грузинской войны, а также назвали Грузию "важным партнером США и НАТО".

"Оккупация Южной Осетии и Абхазии, а также постоянное вмешательство во внутреннюю политику Грузии продолжаются спустя двенадцать лет после безрассудного вторжения России. Грузия доказала, что является важным партнером США и НАТО, особенно в Афганистане", - говорится в заявлении представителей Конгресса США Элиота Энгеля и Майкла Маккаула.

Также они выразили поддержку не только Грузии, но и Украине, а также другим партнерам США, которые страдают от враждебных действий президента России Владимира Путина за рубежом.

Отметим, парламент Грузии проголосовал за интеграции в НАТО еще в 2006 году. Однако комиссия НАТО-Грузия была создана лишь в сентябре 2008 года, спустя месяц после конфликта в Южной Осетии и Абхазии.

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