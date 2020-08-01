Систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом создадут в правительстве

В правительстве создадут систему для отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом.
Предполагается, что это даст возможность более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.
Об этом в Telegram сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.
Как отмечается, разработкой системы будут заниматься три ведомства - Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и Министерство цифровой трансформации.
"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это даст возможность нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - говорится в сообщении.