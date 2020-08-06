По состоянию на субботу, 8 августа, карантин не могут ослаблять в Киеве и 8 областях Украины

Эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует установленным критериям.
Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Украины.
Так, перейти к следующему этапу ослабления карантина не могут:
- Киев - превышена динамика выявления случаев COVID-19;
- Киевская область - превышена динамика;
- Волынская область - превышен процент выявления новых больных,
- Ивано-Франковская область - превышен процент обнаружения;
- Одесская область - превышены процент выявления и динамика;
- Ровенская область - превышены процент выявления и динамика;
- Харьковская область - превышены процент выявления и динамика;
- Черниговская область - превышен процент обнаружения;
- Черновицкая область - превышены процент выявления и динамика.