На протяжении дня, 8 августа, боевики пять раз нарушали перемирие на Донбассе.

Среди нарушений - четыре провокационных обстрела и проведение инженерных работ вблизи населенного пункта Пикузы.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В частности, боевики по одному выстрелу совершили из автоматического станкового гранатомета вблизи Попасного и Гнутого, а также из подствольного гранатомета у Шумов. Еще одно нарушение режима "тишины" зафиксировали вблизи Новоалександровки, где противник выстрелил из стрелкового оружия.

"Все нарушения режима "тишины" не несли угрозы жизни или здоровью украинских армейцев. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сообщили в ООС.

Также утром вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы боевики осуществили инженерные работы, что также является нарушением договоренностей о перемирии.

"На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", - добавили в ООС.