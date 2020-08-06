Главу избирательного штаба Тихановской снова задержали в Беларуси

В Минске снова задержали главу штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Марию Мороз задержали возле офиса избирательного штаба.

Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

По словам Ковальковой, белорусские правоохранители задержали Мороз, когда она была вместе с Тихановской. Предварительно, на голову штаба Тихановской составили административный протокол, но пока неизвестно за что.

"Мы с Марией и Светланой были у штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затянули Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они закрыли двери и поехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского ", - рассказала она.