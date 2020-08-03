 

В Ужгороде неизвестные разрисовали предвыборные билборды (ВИДЕО)

События Вчера, 20:4869
В Ужгороде неизвестные разрисовали предвыборные билборды (ВИДЕО)

На четырех рекламных щитах председателя ужгородского городского отделения политической партии "Оппозиционная Платформы - За жизнь" Андрея Погорелова появились надписи красной краской.
Это уже не первое нападение на политическую силу. Недавно от рук злоумышленников пострадал и офис городской организации. В партии отмечают, что это не более, чем позорные действия мелких хулиганов, которые не умеют отстаивать свои политические взгляды цивилизованным путем.

Сейчас правоохранители изучают видео с камер наблюдения, чтобы установить злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Председатель Ужгородского отделения политсилы добавил - такими позорными действиями их не остановить. А политическая сила одержав победу наведет порядок не только в городе, но и всей стране.

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Теги: news, новости, Украина, Ужгород, вандализм, ОПЗЖ, Погорелов, 7dniv, 7dnivinfo, билборды  
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