В Ужгороде неизвестные разрисовали предвыборные билборды (ВИДЕО)

На четырех рекламных щитах председателя ужгородского городского отделения политической партии "Оппозиционная Платформы - За жизнь" Андрея Погорелова появились надписи красной краской.

Это уже не первое нападение на политическую силу. Недавно от рук злоумышленников пострадал и офис городской организации. В партии отмечают, что это не более, чем позорные действия мелких хулиганов, которые не умеют отстаивать свои политические взгляды цивилизованным путем.

Сейчас правоохранители изучают видео с камер наблюдения, чтобы установить злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Председатель Ужгородского отделения политсилы добавил - такими позорными действиями их не остановить. А политическая сила одержав победу наведет порядок не только в городе, но и всей стране.