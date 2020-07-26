В конце июля у берегов острова Маврикий затонул танкер Wakashio, перевозивший около 4 тысяч тонн нефтепродуктов.

Несколько дней назад из танкера начало вытекать топливо, а 8 августа власти острова объявили чрезвычайное экологическое положение.

Об этом сообщает агентство AFP.

Сегодня премьер-министр Маврикия Правинд Джагнаут обратился за помощью к правительству Франции, поскольку остров не имеет возможностей и технологий, чтобы самостоятельно убрать затонувший корабль и ликвидировать разлив нефтепродуктов.

На призыв о помощи уже отреагировал французский президент Эммануэль Макрон.

"Когда биоразнообразие находится под угрозой, необходимо срочно действовать. Франция уже там. На стороне народа Маврикия", - заявил Макрона.

Танкер Wakashio сел на мель у юго-восточной части острова Маврикий, где находятся пляжи и уязвимые экосистемы мангровых зарослей. Разлив нефтепродуктов произошел из-за появления трещин в корпусе танкера.

В японской компании Mitsui OSK Lines, которая владеет затонувшим танкером, заверили, что они пытались уменьшить масштабы экологической катастрофы, но неблагоприятные погодные условия создавали преграды.