Возле офиса "Оппозиционной платформы" на столичном Печерске заминировали парковку

В ночь на воскресенье, 9 августа, неизвестны заминировали парковку в нескольких метрах от входа в здание киевского офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Прибывшие на место инцидента взрывотехники обнаружили взрывное устройство утром.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционной платформы – За жизнь". Представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром. Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины подорвали взрывное устройство на месте", - говорится в сообщении.

В партии утверждают, что это попытка совершить террористический акт, который несет угрозу жизням людей.

"Представители национал-радикальных сил, имеющие военный опыт и специальную подготовку, неоднократно заявляли о планах по физическому уничтожению руководства партии", - говорится в тексте сообщения.

В киевской полиции сообщили, что взрывное устройство сегодня утром нашли у офиса на улице Большой Васильковской на Печерске. Копы опубликовали фото взрывчатки. Ее уже обезвредили.