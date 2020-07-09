Бизнесу прикрыли схему, которая позволяла уводить у кредиторов дорогие активы и банкротить компании

Верховный суд прикрыл раскрученную схему, которая долгие годы позволяла бизнесу уходить от долгов и оставлять кредиторов с носом.

Предприниматели создавали новые компании, переводили на них ценные активы, и закрывали предприятие с долгами. Обычно у них на балансе не оставалось имущества, которое финансисты или партнеры могли продать для погашения долгов. Потому они оставались ни с чем.

Однако недавно Большая палата Верховного суда выдала новую правовую позицию, которая прикрывает эту лазейку: рассматривая дело №922/4519/14, она постановила, что компания-правопреемник должна нести субсидиарную ответственность.

"Это значит, что улизнуть от долгов не удастся. Если предприятие создает путем выделения из компании-должника, то вместе с активами оно должно получить и все его долги. Большая палата Верховного суда четко заключила, что новая компания будет нести ответственность своим имуществом по задолженности, накопленной своим предшественником. Исключений из этого правила нет, придется платить", - объяснил "Стране" ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Большая палата Верховного суда внесла изменение в свою предыдущую позицию. "Большая Палата Верховного Суда считает необходимым уточнить правовую позицию, изложенную в постановлении от 26 июня 2019 по делу 905/1956/15, указав, что определяющим фактором для замены первоначального должника в исполнительном производстве двумя должниками и соответственно определение вида ответственности (основной или субсидиарной) является именно создание нового юридического лица путем выделения из основного должника с распределением обязательств по разделительному балансу между юридическим лицом, с которой осуществлено выделение, и новосозданным лицом", - говорится в новом постановлении.

Как известно, оно окончательное и обжалованию не подлежит. Спор касается двух компаний - "Фармация" и "Фармация Север", с которыми судилось ООО "Бад-Алтай" по долгу в размере 470 600 грн. Однако заключение Верховного суда коснется не только данного спора, но и остальной судебной практики по аналогичным тяжбам.

"Большая палата Верховного суда выдала не просто постановление по делу, а дала правовую позицию, которой, уверен, будут широко пользоваться. Можно не сомневаться, что кредиторы и в других спорах, будут цитировать заключение Верховного суда. Потому можно считать, что схема прикрыта - ей нельзя безнаказанно пользоваться", - заверил Кравец.

Юристы говорят, что выделение из проблемной компании нового предприятия с ликвидными активами - популярная схема, которая повсеместно применялась украинским бизнесом.

"Ей пользовались не только для того, чтобы уйти от кредиторов, но еще, чтобы улизнуть от глобальной налоговой проверки. Это работало. Готовился разделительный баланс, прикрывалась старая компания и бизнес освобождался от ревизии. Конечно, фискалы знают схему и стараются насолить акционерам как-то по-другому в будущем. Например, не регистрируют налоговые накладные, чтобы не возмещать НДС или иначе. Но на моменте проблему решить можно", - прокомментировал "Стране" ситуацию управляющий партнер юридической фирмы "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Адвокаты объяснили, что стандартная продажа активов компании не может быть альтернативой в данной ситуации.

"В этом случае вылезает НДС, и крупные суммы нужно платить в бюджет. Потому и проводят выделение компании с передачей на нее стоящего имущества. Если эту схему прикрыли, значит начнут выдумывать новые, хотя это стало сложнее делать после принятия осенью 2019 года нового Кодекса по банкротству", - сказал Можаев.