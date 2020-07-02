На следующей неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит. На юге страны термометры покажут до +30 ... + 32 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 10 августа

Неделя начнется с грозовых дождей в западных, северных и центральных областях. На юге и востоке будет сухо. Температура воздуха на большей части территории страны будет колебаться от +25 до +28 градусов, а на юге - от +29 до +32.

Прогноз на 11 августа

Во вторник осадки сохранятся на западе, севере и в центре, а также распространятся на Харьковскую область. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от +24 до +27, а в восточных и южных областях - от +27 до +31.

Прогноз на 12 августа

В среду дожди переместятся на юг и восток Украины, а также пройдут в Карпатском регионе. В западных, северных и центральных областях температура снизится до +21...+ 25 градусов, на остальной территории будет колебаться от +27 до +31.

Прогноз на 13-14 августа

В четверг и пятницу осадки отступят и в Украину вернется солнечная погода. Однако на большинстве территории страны похолодает. Синоптики прогнозируют от +20 до +24 градусов во всех областях, кроме южных. На юге термометры покажут от +26 до +28.