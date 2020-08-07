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События Сегодня, 15:3248
Журналистов российского телеканала задержали в Минске

В Минске силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь".

Задержание произошло после разговора журналистов с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Так, задержали корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Пока никто из них не выходит на связь.

В соцсетях разместили видео задержания журналистов, на котором видно как люди в масках и штатском кладут съемочную группу на землю и задерживают.

Соратница Тихановськой Мария Колесникова рассказала телеканалу "Дождь", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Отметим, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий лидер Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.

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