Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало выехала из страны

Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, уехала из страны.

Она опасается ареста.

Об этом сообщают "РИА Новости", "Интерфакс" и ряд других российских изданий со ссылкой на источники.

Как отметили в штабе кандидата Светланы Тихановской, Цепкало будет голосовать в Москве.

"Мы уважаем решение Вероники. Ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", - прокомментировали в штабе.

Собеседник российского "Интерфакса" заявил, что ее хотели задержать 8 августа, но по ошибке задержали главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову.