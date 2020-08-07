Еще одного наблюдателя на выборах задержали в Беларуси

В Минске задержали наблюдателя избирательного участка №25 в здании Минского государственного Дворца детей и юношества.

Еще одну его коллегу планируют доставить в РУВД прямо из больницы.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

Так, около 12:00 правоохранители задержали Максима Демидовича. Коллеги наблюдателя рассказали, что его доставили в центральный РУВД для установления личности.

Кроме того, силовики планируют задержать наблюдателя участка №24 в том же здании - Любовь Ковалеву. Она попала в больницу после того, как правоохранители выгнали наблюдателей из участка.

"Правоохранители говорят, что есть заявление от директора и меня повезут в РУВД для выяснения обстоятельств", - рассказала Ковалева.