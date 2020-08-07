Перечень областей, которые могут ослабить карантин обновил Минздрав

По состоянию на 9 августа ослаблять карантин не могут 8 областей и Киев из-за завышенных эпидемических показателей.
Ослабить карантин разрешили Черниговской области, но в "красный" список попала Львовская область.
Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Украины.
Так, ослаблять карантин сегодня запрещено в таких городах и областях:
- Киев (превышена динамика);
- Волынская область (превышен процент выявления больных);
- Ивано-Франковская область (превышен процент выявления больных);
- Киевская область (превышена динамика);
- Львовская область (высокая загруженность коек);
- Одесская область (превышены динамика и процент выявления больных);
- Ровенская область (превышен процент выявления больных);
- Харьковская область (превышены динамика и процент выявления больных);
- Черновицкая область (высокая загруженность коек и превышены динамика и процент выявления больных).