На Закарпатье в реке Тиса выявили 45 незаконных свалок мусора

В Украине выявили 33 тысячи незаконных свалок, что может привести к экологической катастрофе.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает издание "Мукачево.нет".

Как отмечается, в бассейне реки Тиса на Закарпатье выявили 45 несанкционированных свалок с более 1 тыс. м3 отходов.

Такая же ситуация наблюдается и у берегов реки Прут в Ивано-Франковской области.

Кроме того, на территории страны выявлено 33 тыс. свалок, которые считаются незаконными. Если же не ликвидировать стихийные мусорные "полигоны", то последствия для страны могут быть катастрофическими.