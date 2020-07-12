Ряд законопроектов относительно крымских татар разрабатывают в Украине

В условиях гибридной российской агрессии Украина уделяет внимание вопросам формирования и реализации политики этнической и национального единства и защиты прав коренных народов.

Поэтому сейчас актуализируется задача разработки законопроектов в отношении крымских татар.

Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Так, по данным МИД, в Украине ведут разработку новой редакции закона о национальных меньшинствах, законопроектов "О коренных народах", "О статусе крымскотатарского народа в Украине" и "О национально-культурной автономии".

Также актуализируется задача по принятию нормативно-правовых актов по совершенствованию финансовой поддержки со стороны государства культурного развития коренных народов.

МИД активно приобщается к разработке этих законопроектов.

Отметим, на территории Крыма живет три коренных народа. После аннексии полуострова, Рада предоставила крымскотатарскому народу статус коренного и присоединилась к Декларации прав коренных народов ООН.