В Венгрии перевернулся автобус с иностранцами, есть погибший и пострадавшие

В Венгрии на автомагистрали произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором из Болгарии возвращались граждане Польши.

В результате аварии погиб один человек.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Автобус с 46 пассажирами и двумя водителями съехал в кювет и перевернулся. По последним данным, венгерские спасатели госпитализировали 24 людей, пострадавших в результате аварии автобуса.

Польский консул Кароль Бирнацкий рассказал, что в автобусе находились 5-летняя девочка и 11-летний мальчик, они в хорошем состоянии.

Организатор поездки уже отправил в Венгрию запасной транспорт, чтобы забрать туристов, которые не пострадали в результате аварии.