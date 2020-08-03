COVID-19 обнаружили у двух игроков киевского "Динамо"

Два игрока киевского "Динамо" инфицированы коронавирусом.

Заболели форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух.

Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.

После этого всем игрокам в экстренном порядке были проведены тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.

Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

Кроме того, случай COVID-19 выявлен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы отправлены на двухнедельный карантин.