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События Сегодня, 21:5635
Местонахождение задержанных журналистов назвал МИД Беларуси

Задержанным в Минске журналистам телеканала "Дождь" придется покинуть Беларусь.

Они находятся в одном из РУВД столицы, осуществляются процессуальные действия с их участием.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, передает ТАСС.

Он отметил, что будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством.

"Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси", - сказал Глаз.

Отметим, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий лидер Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.

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Теги: news, новости, Украина, МИД, Беларусь, журналисты, 7dniv, 7dnivinfo  
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