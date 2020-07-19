О первом погибшем в ходе протестов сообщают в Беларуси

В результате протестов в Беларуси есть первый погибший.
Им оказался молодой человек.
Об этом сообщает NEXTA Live.
Имя молодого человека - Евгений Заичкин.
"По предварительной информации, молодой человек погиб", - сообщает издание.
Еще как минимум 4 человека находится в реанимации.
МВД перевело на усиленный режим весь личный состав белорусской милиции, а также задействованы дополнительные силы.
Массовые протесты в Беларуси начались и после завершения голосования на выборах президента; по данным экзит-полов и ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко одерживает победу.