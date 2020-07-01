Черновицкая область может попасть в "красную зону"

В Черновицкой области второй день подряд более сотни больных.

За минувшие сутки, 9 августа, зафиксировали 108 новых случаев.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Всего было исследовано 432 образца.

"Таким образом, всего инфицированных на Буковине от первого установленного случая - 6777 человек", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки стало известно, что 46 буковинцев выздоровели от COVID-19. Всего же недуг в настоящее время побороли 5215 человек.

"Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в "красную зону". Это означает возвращение к жесткому карантину", - подчеркнул Осачук.