В Беларуси из-за протестов открыли дела

Следственный комитет Беларуси открыл уголовные дела в связи с массовыми протестами в стране, которые вспыхнули после выборов.
Дела открыты по факту массовых беспорядков.
Об этом сообщает БелТА.
По словам главы следственного комитета Ивана Носкевича, дела были открыты из-за массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.
"Они (массовые беспорядки - ред.) имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - отметил Носкевич.
Он отметил, что дела открыты по различным частям ст. 293 Уголовного кодекса. Санкциями статей предусмотрено лишение сободы дои 15 лет.