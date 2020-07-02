В Беларуси из-за протестов открыли дела

Следственный комитет Беларуси открыл уголовные дела в связи с массовыми протестами в стране, которые вспыхнули после выборов.

Дела открыты по факту массовых беспорядков.

Об этом сообщает БелТА.

По словам главы следственного комитета Ивана Носкевича, дела были открыты из-за массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

"Они (массовые беспорядки - ред.) имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - отметил Носкевич.

Он отметил, что дела открыты по различным частям ст. 293 Уголовного кодекса. Санкциями статей предусмотрено лишение сободы дои 15 лет.