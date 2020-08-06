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События Сегодня, 11:3391
Результаты выборов в Беларуси не признали у Тихановской

Штаб Светланы Тихановской не признал результаты выборов президента Беларуси, оглашенные Центральной избирательной комиссией.

По данным штаба, за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей во всех регионах страны.

Об этом сообщает TUT.BY.

По словам представителя штаба Тихановской Мария Колесникова, подробный комментарий штаб даст на пресс-конференции в 11 часов.

Напомним, по предварительным результатам, которые сегодня утром огласили в белорусском ЦИК, победу с более чем 80% голосов одержал Александр Лукашенко, тогда как Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов.

При это глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что официальные результаты голосования, которые должны быть оглашены 14 августа, вряд ли изменятся от предварительных цифр.

Отметим, после завершения голосования в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки.

В ходе столкновений с правоохранителями были задержаны более 200 человек, также силовики открыли уголовные дела из-за массовых беспорядков и насилия над правоохранителями. В то же время правозащитники сообщили, что в ходе протестов погиб мужчина, который был сбит автозаком, въехавшим в толпу демонстрантов в Минске. После этого в Министерстве внутренних дел Беларуси опровергли информацию о гибели мужчины.

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