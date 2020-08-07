9 областей не готовы ослабить карантин

По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей.

При этом в двух областях превышены показатели загруженности коек в больницах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения: