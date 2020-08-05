Участвовать в демонстрациях в Беларуси отказалась Тихановская

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская не будет участвовать в акциях протеста после результатов голосования.

Такое решение в команде приняли во избежание провокаций.

Об этом сообщили в штабе Тихановской, передают "РИА Новости".

"Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", - сообщила пресс-секретарь штаба Анна Красулина.