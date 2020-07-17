В Киеве начали жечь фаеры под посольством Беларуси

В понедельник, 10 августа, под посольством Беларуси в Киеве начали жечь фаеры и выкрикивать патриотические белорусские лозунги.

Полиция задержала двоих участников акции.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Так, на акцию пришли около 30 человек. Они призывали уйти в отставку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Через некоторое время на место приехала полиция. Между участниками акции и силовиками произошла потасовка, предположительно из-за попытки первых бросить неизвестный предмет в здание посольства. В результате были задержаны два человека.