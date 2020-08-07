К 7 годам тюрьмы приговорили экс-нардепа Шепелева

Деснянский районный суд Киева вынес приговор бывшему народному депутату Александру Шепелеву.

Его приговорили к семи годам тюрьмы за побег из Украины, будучи под арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст приговора, который есть в распоряжении редакции.

Отметим, Шепелев в 2013 году был задержан в Венгрии, украинские правоохранительные органы подозревали его в причастности к ряду преступлений. В 2014 году его выдали Украине, суд избрал меру пресечения в виде ареста, однако ему удалось сбежать из больницы скорой помощи и покинуть страну.

Деснянский суд признал его виновным в побеге 6 июля 2014 года, а также в предоставлении взятки сотрудникам органа Пенитенциарной службы Украины за создание условий для побега. Бывший нардеп приговорен к наказанию в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 8500 гривен и конфискацией имущества.

По состоянию на сегодня, украинские суды рассматривают в отношении Шепелева еще несколько уголовных производств. Кроме дела о хищении денег "Родовид Банка", его обвиняют в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году в Донецке; заказе убийства вице-президента "Родовид Банка" Сергея Дядечко и полковника МВД Романа Ерохина в 2006 году.