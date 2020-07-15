На протесты в Беларуси отреагировали в США

Соединенные Штаты следят за ситуацией с протестами в Белоруси.
Также выражают глубокую обеспокоенность в связи, в частности, с задержанием демонстрантов.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
"Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Белоруси. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс", - заявила она.