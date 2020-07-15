 

На протесты в Беларуси отреагировали в США

События Вчера, 21:4475
На протесты в Беларуси отреагировали в США

Соединенные Штаты следят за ситуацией с протестами в Белоруси.

Также выражают глубокую обеспокоенность в связи, в частности, с задержанием демонстрантов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Белоруси. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс", - заявила она.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Беларусь, Протесты, США, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Новости по теме

Новые санкции против Беларуси может ввести ЕС
Новые санкции против Беларуси может ввести ЕС
Вчера, 15:11
Около 3 тысяч человек задержали в Беларуси в результате протестов
Около 3 тысяч человек задержали в Беларуси в результате протестов
Вчера, 15:04
В Минске сотрудники ОМОН начали избивать безоружных мирных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента
В Минске сотрудники ОМОН начали избивать безоружных мирных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента
15-июл-2020, 13:58
Более 100 человек во время протестов задержали в Беларуси
Более 100 человек во время протестов задержали в Беларуси
20-июн-2020, 15:52
Возобновлять пассажирское сообщение с ЕС в США пока не планируют
Возобновлять пассажирское сообщение с ЕС в США пока не планируют
20-июн-2020, 10:09

Последние новости

Вчера, 2020-08-10
21:50
События
Силовики в Минске открыли огонь по протестующим
21:48
События
Перед началом акции протеста в Минске начались задержания
21:44
События
На протесты в Беларуси отреагировали в США
19:13
События
К 7 годам тюрьмы приговорили экс-нардепа Шепелева
19:09
События
В Киеве начали жечь фаеры под посольством Беларуси
18:59
События
В отставку уходит правительство Ливана
18:57
События
Участвовать в демонстрациях в Беларуси отказалась Тихановская
17:20
События
В Украине началась летняя дефляция
17:01
Политика
Результаты выборов обновила ЦИК Беларуси
16:51
События
В Минске ввели меры, похожие на военное положение
15:11
Политика
Новые санкции против Беларуси может ввести ЕС
15:09
События
Кабмин ужесточает контроль за карантином
15:08
События
Лукашенко заявил о причастности людей из Украины и РФ в протестах
15:06
Политика
С кем из ОРДЛО готов вести переговоры по Донбассу уточнил Кравчук
15:04
События
Около 3 тысяч человек задержали в Беларуси в результате протестов
15:02
События
К затяжным протестам в Беларуси готовятся у Тихановской
11:37
События
9 областей не готовы ослабить карантин
11:34
Политика
Первое заявление после выборов сделал Лукашенко
11:33
События
Результаты выборов в Беларуси не признали у Тихановской
09:56
Политика
Огласили первые итоги выборов в Беларуси

Новости ТОП-7

Что сейчас происходит с избитой в поезде телеведущей и как идет расследование4601
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.08 (состоянием на 09:00)3410
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.08 (состоянием на 09:00)3312
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 08.08 (состоянием на 09:00)2390
Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси259
По состоянию на субботу, 8 августа, карантин не могут ослаблять в Киеве и 8 областях Украины231
Первое заявление после выборов сделал Лукашенко229

Досуг

Английский для детей онлайн: 3 главные преимущества
Английский для детей онлайн: 3 главные преимущества
В условиях современного мира знание хотя бы одного иностранного языка, а особенно английского, является огромнейшим плюсом, открывающим широчайшие перспективы. Это стоит учесть каждому родителю, желающему светлое будущее собственному ребенку.
Вчера, 20:0059
Жемчужная улыбка: как отбелить зубы
Жемчужная улыбка: как отбелить зубы
Даже белоснежная от природы зубная эмаль устает: тускнеет от красящих продуктов, табака, зубного налета. Как вернуть зубам жемчужную белизну и сохранить эмаль, рассказали эксперты киевской стоматологической клиники 32 Dent.
Вчера, 18:5274
Чем можно утеплить гараж
Чем можно утеплить гараж
Большой, многофункциональный и комфортный гараж — мечта каждого автолюбителя. Но, с наступлением зимы возникает проблема промерзания помещения.
6-авг-2020, 18:07177
Ремонт окон в Одессе
Ремонт окон в Одессе
Ремонт окон в Одессе подразумевает консультацию мастера, во время которой он рассказывает, как правильно ухаживать за фурнитурой и стеклопакетом.
5-авг-2020, 12:34178
Электрическая или индукционная варочная поверхность - что выбрать
Электрическая или индукционная варочная поверхность - что выбрать
Традиционные газовые плиты постепенно уходят в прошлое. В течение нескольких лет их место все смелее занимают современные электрические или индукционные плиты. Чем отличаются эти два решения? В каком случае электрическая поверхность лучше, а в каких индукционная?
4-авг-2020, 21:36374
Для чего нужны бактерицидные облучатели?
Для чего нужны бактерицидные облучатели?
Бактерицидные облучатели всех типов эффективно очищают воздух от вредных микроорганизмов и являются отличной профилактикой человеческого здоровья.
4-авг-2020, 18:55307

События

Силовики в Минске открыли огонь по протестующим
Силовики в Минске открыли огонь по протестующим
В ногу была ранена журналистка "Нашей Нивы"
Вчера, 21:50102
Перед началом акции протеста в Минске начались задержания
Перед началом акции протеста в Минске начались задержания
Возле стелы "Минск - город-герой" стоят водометы, автозаки и милицейские автобусы
Вчера, 21:48121
На протесты в Беларуси отреагировали в США
На протесты в Беларуси отреагировали в США
В Белом доме обеспокоены ситуацией в Беларуси
Вчера, 21:4476
К 7 годам тюрьмы приговорили экс-нардепа Шепелева
К 7 годам тюрьмы приговорили экс-нардепа Шепелева
Шепелева признали виновным в побеге из страны, будучи под арестом
Вчера, 19:1364
В Киеве начали жечь фаеры под посольством Беларуси
В Киеве начали жечь фаеры под посольством Беларуси
На демонстрации присутствовали около 30 человек
Вчера, 19:0960
В отставку уходит правительство Ливана
В отставку уходит правительство Ливана
Сегодня вечером премьер Хасан Диаб выступит с обращением к нации
Вчера, 18:5962
7 Днів