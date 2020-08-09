Перед началом акции протеста в Минске начались задержания

В беларусской столице Минске перед началом новой акции протеста силовики начали задерживать демонстрантов.
Акция была запланирована на 19:00.
Об этом сообщают Sputnik.by, Риа Новости и Белсат.
У стелы "Минск - город-герой", где запланирована акция протеста, почти нет сторонников оппозиции. Ближайшие скверы обнесены временными заборами.
Сотрудники правоохранительных органов выборочно останавливают на улице молодых людей и проводят досмотр личных вещей
Кроме того, возле стелы стоят водометы, автозаки и милицейские автобусы.
Также сообщается, что близлежащие торговые центры закрылись по техническим причинам.