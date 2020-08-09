В Литву уехала Тихановская

Главный конкурент действующей власти на выборах Светлана Тихановская покинула Беларусь.

Она сейчас находится в Литве.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус на своей странице в Twitter.

Министр написал, что Тихановская в безопасности.

"Она в Литве", - добавил он.

Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси, где планировала подать жалобу на предварительные результаты выборов президента. Только спустя несколько часов она вышла на связь.

Позже выяснилось, она находилась в ЦИК с адвокатом Максимом Знаком около 3 часов. Она была с ним в разных комнатах, поэтому адвокат не знает, о чем они говорили с представителями власти. После этого стало известно, что она уехала в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что на Тихановскую готовилось покушение.