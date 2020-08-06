Стало известно, сколько боевиков добровольно сдались СБУ

За период боевых действий на Донбассе Украине добровольно сдались 390 боевиков.

Они воспользовались программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", которая была начата в августе 2015 года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".

Как сообщается, воспользовавшись этой программой, боевики ОРДЛО могут

сдаться украинским властям и получить освобождение от уголовной ответственности. В СБУ отмечают, что программа "Тебя ждут дома" считается неким "предвестником" переходного правосудия.