Вторую волну коронавируса в октябре или ноябре прогнозируют в Украине

В Украине вторая волна коронавируса ожидается в конце осени.
Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в Украине подготовили больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.
"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна - существенное увеличение больных - где-то в октябре или ноябре", - заявил он.
Министр отметил, что все больницы стараются максимально быстро обустроить и обеспечить кислородом. Также в стране увеличили количество коек с централизованным кислородом на 2,5 тысячи.