Предварительную дату внеочередного заседания назвали в Раде

В Верховной раде назвали предварительную дату проведения внеочередного заседания парламента.

Оно может состояться 25 августа.

Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Ориентировочная дата - это 25 августа... Вероятнее всего соберемся, чтобы принять этот закон (о повышении зарплаты, - ред.)", - сказал парламентарий.

Отметим, еще в конце июля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующая внеочередная сессия Верховной рады состоится 24 августа.

А уже в начале августа замглавы Офиса президента Юлия Ковалив анонсировала, что Верховная рада Украины может провести внеочередную сессию в конце августа. На ней планируется внесение изменений в бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 000 гривен.