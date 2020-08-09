Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видеообращение.

Она заявила, что решение покинуть страну приняла самостоятельно.

Об этом Тихановская заявила в своем видеообращении.

Тихановская заявила, что так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально.

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно", - сказала она.

По ее словам, она была готова к тому, что многие ее не поймут и осудят.

"Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста - ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - добавила она.