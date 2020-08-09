Заявление Тихановской о протестах могло быть записано под давлением

В штабе оппонентки действующего главы Беларуси Светланы Тихановской рассказали, где она была за несколько часов до отъезда из Беларуси.

В течение трех часов она общалась в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур.

Об этом заявила представитель избирательной кампании Тихановской Мария Колесникова, передает Onliner.

Она не исключает того, что "заявление Тихановской с призывом не выходить на протесты было записано под давлением силовиков". Однако, о прямых угрозах в адрес Тихановской Колесниковой неизвестно.

Колесникова, находившаяся в это время на проходной ЦИК, видела выходящих из здания людей с черными сумками, в которых, по ее мнению, находилась видеоаппаратура. О содержании разговора и личностях чиновников Колесниковой ничего не известно.