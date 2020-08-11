Жалобу Тихановской на результаты выборов принял ЦИК Беларуси

Центральная избирательная комиссия Беларуси приняла жалобу главной конкурентки Александра Лукашенко на прошедших выборах президента Беларуси Светланы Тихановской относительно результатов выборов.
Об этом сообщает ТАСС.
"Жалоба Тихановской зарегистрирована", - сказал собеседник агентства.
Отметим, 10 августа она подала жалобу в ЦИК с требованием признать недействительными результаты выборов.
Тихановская также настаивала на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.
Позже появилась информация, что оппозиционерка 3 часа провела в здании Центризбиркома, а затем не выходила на связь.
В итоге она выехала в Литву. 11 августа эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел страны. По словам штаба Тихановской, она не могла находиться в Беларуси дальше.