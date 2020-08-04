 

Под домашний арест отпустили подозреваемую по делу Шеремета

События Сегодня, 17:1958
Под домашний арест отпустили подозреваемую по делу Шеремета

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест.

Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского суда, которым ей продлили арест до 13 сентября.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято коллегией судей Киевского апелляционного суда.

Отметим, что Кузьменко была в СИЗО восемь месяцев. 16 июля Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой до 13 сентября.

РБК-Украина писало, что 20 июля 2016 года в Киеве погиб Павел Шеремет в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года по этому делу правоохранители задержали врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Шеремет, Дело, подозреваемая, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Новости по теме

Мангера оставили под стражей по делу Гандзюк
Мангера оставили под стражей по делу Гандзюк
4-авг-2020, 16:30
Продлили арест подозреваемому по делу убийства Шеремета
Продлили арест подозреваемому по делу убийства Шеремета
17-июл-2020, 10:55
По делу Стерненко решение принял апелляционный суд
По делу Стерненко решение принял апелляционный суд
3-июл-2020, 13:57
Отложили суд по делу Порошенко
Отложили суд по делу Порошенко
1-июл-2020, 19:29
Сложности с расследованием дела Шеремета объяснили в МВД
Сложности с расследованием дела Шеремета объяснили в МВД
25-июн-2020, 10:39

Последние новости

19:36
События
Военную технику стянули в центр Минска
19:35
События
Действия ОМОНа против демонстрантов парламент Беларуси назвал адекватными
19:29
События
В штабе Тихановской призвали Лукашенко мирно передать власть народу
17:30
Политика
В мэры Киева от партии "Голос" баллотируется Притула
17:28
События
О сокращении военного контингента в Афганистане заявили США
17:19
События
Под домашний арест отпустили подозреваемую по делу Шеремета
17:17
События
Жалобу Тихановской на результаты выборов принял ЦИК Беларуси
17:15
События
Заявление Тихановской о протестах могло быть записано под давлением
17:12
События
Не выходить на акции протеста просит белорусов Тихановская
17:10
События
Сотруднику Службы безопасности Украины сообщено о подозрении в государственной измене
15:04
События
У Белого дома в ходе стрельбы ранили сотрудника секретной службы США
14:59
События
Школы 1 сентября независимо от решений Кабмина откроет Ивано-Франковск
14:58
События
Ассоциация строителей призывает Минрегион позволить строить доступное жилье в пригороде
14:48
События
После задержания активистов на протесте под посольством Беларуси в Киеве бывшему политическому заключенному Александру Кольченко присудили общественные работы
13:30
Политика
Легализацию игорного бизнеса одобрил Зеленский
12:13
События
О регистрации в России первой вакцины от COVID-19 заявил Путин
12:06
События
Тихановская записала видеообращение
12:03
События
Предварительную дату внеочередного заседания назвали в Раде
11:55
События
Вторую волну коронавируса в октябре или ноябре прогнозируют в Украине
09:52
События
Штормовое предупреждение объявили в Украине

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.08 (состоянием на 09:00)3900
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.08 (состоянием на 09:00)3336
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.08 (состоянием на 09:00)1698
Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси287
Первое заявление после выборов сделал Лукашенко262
В Минске ввели меры, похожие на военное положение216
В связи закрытием КПВВ на выезде из Крыма образовалась большая очередь207

Досуг

Хлеб - “Всему голова”
Хлеб - “Всему голова”
Самая вкусная выпечка на все случаи жизни: технология приготовления
Сегодня, 19:2142
Косметика на сайте BonVivant
Косметика на сайте BonVivant
Компания «Бон Вивант» предлагает широкий ассортимент элитной косметики на основе натуральных ингредиентов.
Сегодня, 18:4148
Кожаный диван: преимущества и особенности ухода
Кожаный диван: преимущества и особенности ухода
Облегчить себе задачу поиска можно, заказав мягкую мебель в интернет-магазине Softa. В продаже представлена продукция премиального класса известных брендов (зарубежных и отечественных), а также товары собственного производства компании
Сегодня, 15:5156
ОСАГО
ОСАГО
Зачем нужен ОСАГО и основная информация об обязательном страховании автогражданской ответственности. Лучшие цена на ОСАГО в autobooking.com
Сегодня, 15:4863
Рессоры
Рессоры
Плавность хода транспорта обеспечивается подвеской. В некоторых видах легковых автомобилей, грузовых авто и специализированной техники, ее составляющими конструктивными элементами являются рессоры, за счет функциональности которых компенсируются колебания, возникающие по причине неровностей
Сегодня, 14:4451
«Доктор Хаус” - интернет-магазин для вашей бытовой техники
«Доктор Хаус” - интернет-магазин для вашей бытовой техники
Невозможно представить жизнь современного человека без электронных бытовых приборов. Ежедневно домохозяйки пользуются мясорубками, пылесосами и стиральными машинами, надеясь, что любимые “помощники” прослужат много лет. Но от поломки не застрахован никто, поэтому поиск подходящих
Сегодня, 12:2368

События

Военную технику стянули в центр Минска
Военную технику стянули в центр Минска
Демонстранты собираются на очередной протест на 19:00
Сегодня, 19:3660
Действия ОМОНа против демонстрантов парламент Беларуси назвал адекватными
Действия ОМОНа против демонстрантов парламент Беларуси назвал адекватными
Депутаты назвали протесты попыткой дестабилизации ситуации в стране
Сегодня, 19:3536
В штабе Тихановской призвали Лукашенко мирно передать власть народу
В штабе Тихановской призвали Лукашенко мирно передать власть народу
Штаб выразил поддержку демонстрантам
Сегодня, 19:2951
О сокращении военного контингента в Афганистане заявили США
О сокращении военного контингента в Афганистане заявили США
Американские подразделения в Афганистане сократят до чуть менее 5 тысяч человек
Сегодня, 17:2858
Под домашний арест отпустили подозреваемую по делу Шеремета
Под домашний арест отпустили подозреваемую по делу Шеремета
Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского суда
Сегодня, 17:1959
Жалобу Тихановской на результаты выборов принял ЦИК Беларуси
Жалобу Тихановской на результаты выборов принял ЦИК Беларуси
Тихановская собиралась обжаловать результаты выборов
Сегодня, 17:1758
7 Днів