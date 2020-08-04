Под домашний арест отпустили подозреваемую по делу Шеремета

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест.

Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского суда, которым ей продлили арест до 13 сентября.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято коллегией судей Киевского апелляционного суда.

Отметим, что Кузьменко была в СИЗО восемь месяцев. 16 июля Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой до 13 сентября.

РБК-Украина писало, что 20 июля 2016 года в Киеве погиб Павел Шеремет в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года по этому делу правоохранители задержали врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.