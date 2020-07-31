О сокращении военного контингента в Афганистане заявили США

Соединенные Штаты проинформировали союзников о дальнейшем сокращении численности американских военных в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка".

До ноября этого года американские подразделения в Афганистане сократят до чуть менее 5 тысяч человек.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны и Министерства иностранных дел Германии, направленное в бундестаг, передает Der Spiegel.

Данная информация была передана администрацией США по неофициальным каналам союзникам по НАТО в июне. До середины июня Соединенные Штаты сократили количество военнослужащих в Афганистане до 8,6 тысячи человек.

"Критические возможности США по-прежнему находятся в распоряжении (участников миротворческой миссии)", - говорится в документе.

С точки зрения правительства Германии, размещенный на севере Афганистана контингент бундесвера сможет без значительных ограничений продолжать свою миссию.

"Правительство ФРГ полагает, что дальнейшее сокращение воинских частей должно зависеть от содержательного прогресса в мирном процессе", - говорится в документе.