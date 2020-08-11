Действия ОМОНа против демонстрантов парламент Беларуси назвал адекватными

Парламент Беларуси обнародовал заявление относительно протестов в стране.

Депутаты назвали их попыткой дестабилизации ситуации в стране, а действия правоохранителей - адекватными.

Об этом сообщает БелТА.

В парламенте заявили, что путь насилия не приемлем для белорусского народа.

"Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций", - говорится в заявлении.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются столкновения во время массовых протестов, которые начались после завершения голосования на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Результаты голосования обжаловала главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская.