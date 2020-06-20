Военную технику стянули в центр Минска

В столице Беларуси Минске в центр города силовики стянули военную технику.

Демонстранты сегодня в 19:00 собираются на очередные акции протеста.

Об этом сообщает Белсат.

Отмечается, что на проспекте Мешерова была замечена военная машина на базе танка Т-64. Впереди машины расположен ковш, который могут использовать для очистки баррикад демонстрантов.

В свою очередь демонстранты призывают граждан выходить на акции протеста, которые запланированы на 19:00. При этом демонстрантов призывают собираться в небольшие группы по 20 человек, а также избегать в Минске площадей на проспекте Независимости, Пушкина и Риги.

Кроме этого сообщается, что во всех областных центрах Беларуси полностью пропал мобильный интернет.

Напомним, в Беларуси с 9 августа начались массовые протесты после голосования на выборах президента. Демонстранты требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, который по предварительным данным ЦИК, одержал победу и на нынешних выборах.