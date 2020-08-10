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События Вчера, 21:0950
Возможность санкций в отношении Беларуси изучает ЕС

Европейский союз не считает выборы в Беларуси ни свободными, ни справедливыми.

В связи с этим ЕС изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать, в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС призвали политическое руководство Беларуси начать подлинный и всесторонний диалог с более широким обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия.

"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларуси", - говорится в заявлении.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Беларусь, Санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
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