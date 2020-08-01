Певица Глюкоза, назвавшая Крым украинским уверяет, что стала жертвой спецоперации и монтажа

Российская певица Глюкоза (Наталья Ионова - Ред.) после скандала на украинской границе, где она назвала Крым украинским, вышла в сеть и заявила своим поклонникам, что стала жертвой провокации и монтажа.

Об этом она написала в своем Instagram.

"Даа… Неделька выдалась не из простых. Я только пришла в себя от шока. Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена. Не хочется, чтобы кто-то додумывал какие-то версии, и поэтому расскажу, что же всё-таки произошло.

Вечером 6 августа я прилетела в Киев. Я ехала увидеть друзей, поработать над новой музыкой и клипами с очень талантливыми людьми, творчество которых меня восхищает. У нас не было возможности личной встречи уже очень давно. До этого у меня уже стоял запрет на посещение Украины на три года из-за того, что я была в Крыму. После того как мой запрет закончился, я решилась поехать и навестить своих близких.

Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнаты вновь и вновь. Человек, который меня допрашивал, всё время допроса снова и снова задавал один и тот же вопрос "Чей Крым?". Я долгое время пыталась объяснить, что я артист, что не готова и не хочу комментировать политику, я вне политики. Я просто еду к своим друзьям. Меня не отпускали, продолжали давить. На третьем часу прессинга вопросом "Чей Крым?" я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну отправляйте обратно, к чему эти допросы?".

Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше всё уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно.

Обидно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса. Делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов, в игре, где людям навязывают, кто друг, а кто враг.

Я прихожу в себя. Со мной были друзья и конечно же вы! Спасибо за поддержку всем тем, кто не поддался на провокации. Тем, в чьих сердцах, как и в моем, живет любовь ко всем людям мира, несмотря ни на что, в особенности на их место жительства на этой планете. Жизнь продолжается", - написала Глюкоза.