Сепаратиста из "Оплота" выявили в Харьковском погранотряде

Сотрудники внутренней безопасности Госпогранслужбы и контрразведчики СБУ провели спецоперацию по выявлению и задержанию боевика, который ранее воевал на Донбассе в отряде сепаратистов, а сейчас проходил службу в Харьковском пограничном отряде.

Об этом передает пресс-служба пограничников.

"Следствием установлено, что в сентябре 2014 года, военнослужащий добровольно вступил и в феврале 2015 находился в составе незаконных вооруженных формирований (НЗФ). После прохождения испытательного срока (так называемого курса молодого бойца) был назначен в состав батальона "Оплот", который действовал на территории Донецкой области. Привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие.

В января 2015 года подразделение, в котором проходил службу военнослужащий, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НЗФ и переехал для проживания в Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства", - уточнили в пресс-службе.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации).

"Военнослужащему вручено извещение о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжаются следственные действия", - добавили пограничники.