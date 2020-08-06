Госслужба спецсвязи заявила что большинство DDoS-атак в Украине на прошлой неделе были совершены на Офис президента

За период с 5 по 11 августа большинство DDoS-атак пришлось на веб-ресурсы Офиса президента Украины.

Об этом во вторник, 11 августа, информирует пресс-центр Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины.

"Система кибернетической защиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 64 960 подозрительных событий, что на 34% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (84%) и применения нестандартных протоколов (14%)", - говорится в сообщении.

Всего за неделю система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 417 965 разных видов атак. При этом подавляющее большинство из них - сетевые атаки прикладного уровня (99%).

"Также заблокированы 3 DDoS-атаки, подавляющее большинство - на веб-ресурсы Офиса президента Украины. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 1 227 киберинцидентов, что на 63% меньше, чем на предыдущей неделе", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что большинство обработанных инцидентов принадлежит украинской доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов приходится на распространение вредоносных программ (98% от общего количества).